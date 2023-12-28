سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من أمير دولة الكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لسموه بمناسبة أدائه اليمين الدستوري أميرًا لدولة الكويت.
وأعرب سمو أمير دولة الكويت في البرقية عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تضمنته برقية سموه من تمنيات طيبة ومشاعر أخوية صادقة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا تطلع سموه الدائم لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والدفع به نحو آفاقٍ أرحب وأشمل، لما فيه خير وصالح البلدين، سائلاً المولى القدير أن يمتع سموه بموفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لشعب مملكة البحرين مزيدًا من التقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
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