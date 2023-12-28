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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من أمير دولة الكويت

12/28/2023 8:06:01 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لسموه بمناسبة أدائه اليمين الدستوري أميرًا لدولة الكويت.


وأعرب سمو أمير دولة الكويت في البرقية عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تضمنته برقية سموه من تمنيات طيبة ومشاعر أخوية صادقة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا تطلع سموه الدائم لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والدفع به نحو آفاقٍ أرحب وأشمل، لما فيه خير وصالح البلدين، سائلاً المولى القدير أن يمتع سموه بموفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لشعب مملكة البحرين مزيدًا من التقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.

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