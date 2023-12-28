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بموجب إتفاقية رعاية لعدة أعوام..القابضة الإماراتية الشريك الرسمي لنادي بيراميدز

12/28/2023 8:00:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية رعاية لعدة أعوام مع نادي بيراميدز لكرة القدم، أحد الأندية الرياضية في الدوري المصري للمحترفين.

وبحسب الاتفاقية ستكون "القابضة" الشريك الرسمي لنادي بيراميدز، والذي منذ تأسيسه وتغيير علامته التجارية من "نادي الأسيوطي الرياضي" في عام 2018، نجح سريعاً في ترسيخ مكانته كأحد أندية كرة القدم عالية الأداء في الدوري المصري.

وتعزز الشراكة مكانة "القابضة"، بصفتها مستثمر طويل الأجل في مصر، استكمالًا للمبادرات التي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المصرية المحلية؛ وإلى جانب شركات محفظتها، تدعم "القابضة"، بشكل فعال تطوير القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري من خلال استثماراتها.

وتتيح هذه الرعاية مجالا أوسع للتواصل مع المجتمع المحلي من خلال تعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع وإيجاد هدف مشترك من خلال الرياضة.

وتعد هذه الرعاية إضافة إلى المبادرات الاجتماعية الحالية التي تنفذها "القابضة" في مصر، بما في ذلك مبادرة "جسور الأمل"، الذي تم تأسيسه بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ووزارة الشباب والرياضة المصرية، التي تدير مراكز متخصصة لدعم أصحاب الهمم في مصر.

وتهدف الشراكة بين نادي بيراميدز المصري و"القابضة"، إلى دعم برامج تنمية الشباب والناشئين في نادي كرة القدم، وتزويد الرياضيين الطموحين بالمرافق والموارد والخبرات الأساسية للعمل في مجال الرياضة الاحترافية.

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