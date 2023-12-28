غداً .. شباب الأهلي والشارقة يتنافسان على لقب كأس السوبر الإماراتي



يلتقي غداً الجمعة فريقا شباب الأهلي والشارقة على كأس "السوبر الإماراتي" في نسخته الـ16 والذي يستضيفه استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي ويديره طاقم تحكيم بقيادة سلطان عبد الرزاق، ويعاونه محمد غليطة وسعيد الزيودي ونواف الزيودي حكماً رابعاً، وعيسى خليفة حكم فيديو، وعامر القادري حكم فيديو مساعداً.

ويخوض شباب الأهلي هذه المواجهة باعتباره بطل دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، في مواجهة الشارقة بطل كأس رئيس الدولة لنفس الموسم.

ويعد شباب الأهلي، حامل الرقم القياسي، في الفوز بلقب هذه البطولة ( 5 ألقاب)، مواسم 2008 - 2009، 2013 - 2014، 2014 - 2015، 2016 - 2017، و2020 – 2021، ويسعى في هذه المباراة للتتويج بالكأس للمرة السادسة في تاريخه.

فيما فاز الشارقة باللقب مرتين من قبل، حيث كانت أول ألقابه في أول مشاركة بكأس السوبر موسم 2019 - 2020، على حساب شباب الأهلي، والمرة الثانية الموسم الماضي على حساب العين.

وسيكون الفوز بلقب هذه البطولة حافزاً للفريق البطل على مواصلة المسيرة في الموسم، على اعتبار أنها أولى الألقاب المحلية.

ويعول مدربا الفريقين، الصربي ماركو نيكوليتش مع شباب الأهلي، والروماني أولاريو كوزمين مع الشارقة، على مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب القدرات والإمكانات الكبيرة والخبرة في صفوفهما.

وعلى صعيد وضعية الفريقين في دوري أدنوك للمحترفين، يحتل شباب الأهلي المركز الثالث برصيد 24 نقطة، ويليه الشارقة في المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

وفرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على مباراة الفريقين في الدور الأول للدوري هذا الموسم في الجولة التاسعة على ملعب الشارقة، حيث كانت هذه المواجهة الأولى لنيكوليتش مع كوزمين.

وأعدت رابطة المحترفين الإماراتية برنامجاً احتفاليا خاصا بهذه البطولة التي تقام تحت شعار "هذا سوبرنا" وانطلقت فعالياته على مدار الأسبوعين الماضيين، كما تتضمن المباراة العديد من الأنشطة والفعاليات داخل الملعب وخارجه وتقديم الجوائز الكبرى للجماهير الحاضرة في استاد آل مكتوم.

وحسب لوائح البطولة، يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء مباشرة، في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

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