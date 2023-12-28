العام الميلادي الجديد 2024 على موعد مع ظاهرة لا تتكرر إلا كل 4 سن

MENAFN - Khaberni) خبرني - أيام قليلة تفصلنا عن استقبال العام الميلادي الجديد 2024، والذي تبدأ أولى أيامه الاثنين المقبل، ومن المنتظر أن يكون سنة كبيسة، أي أن العام الميلادي الجديد 2024 سيحتوي على 366 يومًا بدلاً من 365 يومًا كما هو معتاد، وفقًا لما أعلنته الجمعية الفلكية بجدة.





كم يوم في السنة 2024؟

وكانت آخر سنة كبيسة عام 2020؛ ومن المنتظر أن نشهدها في العام الميلادي الجديد 2024، وسوف يتكرر حدوثها في عام 2028، فهى ظاهرة لا تتكرر إلا كل 4 سنوات، حيث قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن سكان العالم يستعدون لحدث يتكرر كل 4 سنوات؛ فالسنة الشمسية الميلادية القادمة 2024 ستكون سنة كبيسة عدد أيامها 366 يومًا، وليس 365 يومًا.

وأوضح أبو زاهرة أن الأرض لا تستغرق 365 يومًا بالضبط للدوران حول الشمس؛ ولكن في الواقع حوالى 365.25 يومًا؛ ما يعني أن التقويم المكون من 365 يومًا يصبح غير متزامن مع الفصول تدريجيًّا إذا لم يتم تعديله، لافتًا إلى أن إضافة يوم إضافي كل أربع سنوات، في المتوسط، يعوض هذا التناقض ويحافظ على تزامن مواسم التقويم مع الموقع المداري للأرض.

وأضاف: «من المعروف أن السنين الميلادية تنقسم إلى سنين بسيطة عدد أيامها 365 يومًا، وسنين كبيسة عدد أيامها 366 يومًا، ونستطيع بطريقة حسابية بسيطة معرفة ما إذا كانت السنة بسيطة أم سنة كبيسة من خلال القسمة على 4، فإذا كان الناتج كَسرًا فهي سنة بسيطة، وإذا كان الناتج عددًا حقيقيًّا دون كسر فهي سنة كبيسة».

العام الميلادي الجديد 2024

2024 سنة كبيسة وفبراير 29 يوم

ولفت إلى أن سبب ذلك يرجع إلى دوران الأرض حول الشمس، فالأرض تتحرك على مسافة متوسطة تبلغ 150 مليون كيلومتر تقريبًا، وهي تندفع في مدارها بسرعة 108.000 كيلومتر بالساعة بعد أن تكون قد قطعت رحلة حول الشمس طولها 940 مليون كيلومتر، ويتم ذلك في 365 يومًا و5 ساعات و48 دقيقة و46 ثانية، وهي تسمى السنة الشمسية، وهى تحدد الفترة الزمنية للتقويم الشمسي.

وأكد أنه خلال ثلاث سنوات ولتسهيل عملية الحساب تُحذَف الكسور من الساعات والدقائق والثواني ويتم إهمال هذا الربع، ولكن في السنة الرابعة - كما في العام الميلادي الجديد 2024- يتم كبس تلك الأرباع ويتكون منها يوم يضاف إلى شهر فبراير ليصبح عدد أيام السنة 366 يومًا وتسمى سنة كبيسة.

لماذا يكون شهر فبراير 29 يوم كل 4 سنوات؟

أما سبب اختيار شهر فبراير لإضافة يوم في السنوات الكبيسة فيرجع إلى أنه أقصر شهر يتكون من 28 يومًا فقط؛ لذلك فإن إضافة يوم إلى فبراير سيكون تأثيره أقل على النمط الثابت لمعظم الأشهر الأخرى التي تتكون في الغالب من 30 أو 31 يومًا، إضافة إلى التقويم الروماني القديم الذي يعتمد عليه التقويم الجريجوري، الذي يعتبر شهر فبراير هو أقصر شهر وقد أدرج اليوم الإضافي فيه.