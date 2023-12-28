موجودات صندوق الحج تتجاوز 333 مليون دينار

MENAFN - Khaberni) خبرني - حقق صندوق الحج للادخار والاستثمار للسنة العاشرة على التوالي، تقدما وإنجازاً كبيرا بإجمالي إيرادات تجاوزت 13 مليون دينار، وبلغ صافي الأرباح التي وزعت للعام الماضي نحو 10.9 ملايين دينار، ما نسبته 4.14%، وفق بيان صدر عن الصندوق الخميس.

وأشار البيان إلى عمل الصندوق على تحقيق الخدمة الفضلى للمجتمع المحلي والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني الأردني بنافذة استثمارية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تجاوزت موجوداته للعام الماضي 333 مليون دينار، عن طريق ادخار أكثر من 65 ألف مواطن، ما شهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد المدخرين، بنسبة زيادة بلغت 27%.

وقال إن الصندوق أتاح الفرصة لقرابة 7 آلاف مواطن أردني مدخر لديه، لأداء فريضة الحج، عن طريق النسبة المخصصة لهذه الفريضة، لتحقيق الاستطاعة الشرعية في الحج للمدخرين في الصندوق، كما يتطلع الصندوق مستقبلا، إلى تطوير وتنظيم وإفراز وبيع قطع أراض استملكها الصندوق في مناطق مختلفة من المملكة، للمواطنين وموظفي أجهزة الدولة.

ويعد الأردن من أوائل الدول التي أنشأت صندوقا لغايات الحج واستثمار هذه الأموال وتوزيع الأرباح على المودعين، حيث يسعى الصندوق إلى تشجيع الأفراد على الادخار لغايات استطاعة أداء الركن العظيم من أركان الإسلام، والحصول على عائد استثماري مجز لا يكاد يتحقق في كثير من المؤسسات المالية الاستثمارية، وقد بلغ مجموع استثماراته 100 مليون دينار.