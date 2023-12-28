أوكرانيا: اصطدام سفينة شحن يونانية بلغم روسي في البحر الأسود



قال الجيش الأوكراني، اليوم "الخميس"، إن سفينة شحن يونانية كانت تبحر في البحر الأسود، اصطدمت أثناء طريقها إلى ميناء الدانوب الأوكراني بلغم روسي، إلا أن الشركة المشغلة للسفينة أكدت أن سبب الانفجار، الذي وقع بالقرب من السفينة، لا يزال غير واضح.

وقال ممثل عن شركة "نافا للشحن"، مقرها أثينا: "ما زلنا لا نعرف ما حدث على وجه التحديد، ولكن القبطان أبلغنا بوقوع انفجار". وأفادت الشركة بعدم وقوع إصابات خطيرة جراء الانفجار.

إلا أن قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا قالت إن سبب الانفجار هو "لغم بحري للعدو". وأوضحت في منشور عبر تطبيق "تليغرام"، أن حريقا اندلع على متن سفينة الشحن، وتم إخماده.

وعلى صعيد متصل، أفادت "ماريتايم بوليتين"، وهي منصة إخبارية متخصصة في أخبار الشحن البحري، يديرها الصحفي الروسي ميخائيل فويتنكو، بأن "لغما بحريا روسيا انفجر تحت، أو بالقرب من مؤخرة سفينة الشحن اليونانية العامة "فيسوس" عند دلتا الدانوب" أمس الأربعاء.

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