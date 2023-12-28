الإمارات تتصدر الصفقات العقارية خليجياً في 2023

كشف تقرير اقتصادي حديث عن استحواذ دولة الإمارات العربية المتحدة على معظم قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري متخطية توقعات العام 2022 بأكمله.

وأظهر التقرير، الصادر اليوم عن شركة "كامكو إنفست"، أن قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 171.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، بنمو بلغت نسبته 21.1 في المائة على أساس سنوي مقابل 141.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2022.

وأشار التقرير إلى استحواذ دبي على نسبة 52.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ككل، إذ ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 57 في المائة تقريباً على أساس سنوي خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2023، بدعم رئيسي من ارتفاع أسعار المطورين الرائدين وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة تحت الانشاء لكلا من فئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم.

ولفت التقرير إلى أن قيمة الصفقات العقارية في أبوظبي قفزت بنسبة 56 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، ليسهم بذلك أداء الأسواق الإماراتية في تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري لتتخطى تقديرات العام 2022 بأكمله البالغة 165.8 مليار دولار.

في سياق آخر، أوضح تقرير كامكو إنفست أن مؤشرات الأسهم العقارية في الإمارات والسعودية واصلت أداءها المتفوق وشهدت مكاسب قوية خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري.

ووفقاً لمؤشر العائد الكلي للعقارات الخليجية الصادر عن شركة ريفينيتيف، ارتفع أداء القطاع بنسبة 19.2 في المائة متفوقاً على مؤشر مورجان ستانلي الخليجي، مدفوعاً بالأداء القوي لمؤشرات قطاع التطوير العقاري في كل من دبي بنسبة 32.9% وأبوظبي بنحو 29% والسعودية 21.4%.

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