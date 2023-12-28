لافروف يشك في أن قيادة اسرائيل كانت على علم بمخطط 7 أكتوبر

MENAFN - Palestine News Network ) موسكو/PNN- شكك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الطرح القائل إن قيادة إسرائيل كانت تعلم بخطط حماس لتنفيذ هجوم في 7 أكتوبر، لكنها لم تتخذ إجراءات وقائية لكي تحصل على ذريعة تسمح بالتصعيد.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" وقناة "روسيا 24":"هناك الكثير من نظريات المؤامرة تظهر الآن. وقبل أيام فقط، نقل تلفزيوننا وشبكاتنا الاجتماعية مرة أخرى خبرا من هذا القبيل عن وسائل الإعلام الغربية. اعتقد أن (الصحفي) سيمور هيرش نشر هذا أيضا، وتحدث عن أنه تم تحذير القيادة الإسرائيلية من قبل المخابرات قبل عام من حلول 7 أكتوبر من هذه السنة، من أنه يتم الإعداد لمثل هذا الهجوم الإرهابي واسع النطاق. من جانبي لا أستطيع أن أصدق أنه لم يتم اتخاذ أي احتياطات أو إجراءات وقائية لو كان ذلك صحيحا فعلا. وخاصة ونحن نعرف مدى قدرة الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية ومدى استعدادهما دائما لتنفيذ ضربات وقائية".





وأشار لافروف إلى أن أهداف العملية في قطاع غزة التي أعلنتها إسرائيل، تشبه "نزع السلاح" و"إجتثاث النازية".

وقال: "أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين – نتنياهو أنه يجب تدمير حماس كقوة عسكرية، والقضاء على حماس بأكملها بشكل عام، وهذا يبدو وكأنه نزع السلاح. وقال نتنياهو كذلك إنه يجب القضاء على التطرف بالكامل في غزة، وهذا يشبه عملية إجتثاث النازية. وفي هذا السياق، لا أفهم حقا لماذا كان رد فعل الحكومة الإسرائيلية السابقة، عندما كان رئيس الوزراء يائير لابيد، الذي كان قبل ذلك وزيرا للخارجية، على بدء عمليتنا العسكرية الخاصة، مفاجئا بالنسبة لي".

ونوه لافروف بأن الإسرائيليين، قالوا حينها: "كيف تجرؤ روسيا على استخدام القوة ضد السكان المدنيين وعلى ضم الأراضي الأوكرانية؟"، وهو أمر لم يكن عادلا.

وشدد لافروف على أنه لا يعرف كيف يحلل (لابيد) ويصف الأحداث الآن، لكن الحقيقة هي أن بنيامين نتنياهو، رغم التصريحات الانتقادية العديدة من العالم أجمع، ورغم أنه يجد نفسه في وضع جدي، إلا أنه لا يسمح لنفسه بالإدلاء بأي تصريحات بخصوص روسيا.





وأشار لافروف إلى أنه جرت مرتين محادثة هاتفية، بين السياسي الإسرائيلي المذكور والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن الإسرائيليين، مثل المصريين، ساعدوا موسكو في إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وقال لافروف: "لذلك، علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن تاريخنا المشترك مع إسرائيل، وقبل كل شيء، تاريخ الحرب ضد النازية. هذا هو الشيء الرئيسي الذي يوحدنا تاريخيا".

المصدر: نوفوستي

