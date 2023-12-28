مصادر فلسطينية: الشيخ وفرج يغادران للاردن ومصر بجولة سريعة لمناقشة وقف العدوان على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/ قالت مصادر سياسية فلسطينية ان وفدا فلسطينيا يضم امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية غادرا اليوم الخميس رام الله متوجهين الى الاردن ومصر للقاء المسؤولين فيهما لتنسيق المواقف والجهود لوقف العدوان الهمجي الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وبحسب المصدر فقد غادر اللواء فرج وامين سر تنفيذية المنظمة رام الله اليوم متوجهين للعاصمة الاردنية عمان ومنها للعاصمة المصرية القاهرة في اطار الجهود والاتصالات الرسمية الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس لوقف العدوان بالتنسيق مع الاشقاء في مصر والاردن .

وتاتي هذه الزيارة للمسؤولين الفلسطينين بعد ايام قليلة من زيارة اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة مبعوثا للرئيس محمود عباس للقيادة المصرية حيث تم مناقشة الجهود المصرية لوقف اطلاق النار فيما عرف بمبادرة مصر لتحقيق اتفاق لوقف اطلاق نار شامل يتضمن وقف اطلاق نار وتبادل اسرى وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية حيث تراجعت مصر عن البند الثالث من المبادرة كونه من صلاحيات الرئيس محمود عباس.