فلسطين وحرب الأيديولوجيات وغزة وحرب الإرادات بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) وصف العدوان الإسرائيلي الحالي على ذلك الشريط الساحلي الضيق والأكثر كثافة سكانية على مستوى العالم منذ الثامن من أكتوبر الماضي بالأكثر عنفاً في القرن الحالي، وتفوق الدمار الذي أحدثته آلة التدمير الصهيونية على مدار أكثر من ثمانين يوماً على ذلك الذي أحدثته حرب عالمية على عاصمة دولة عظمى خلال ثلاث سنوات. حقق ذلك العدوان رقماً قياسياً في قتل المدنيين واستهداف المرافق الحياتية الحيوية اللازمة لاستمرار صمودهم وقطع وجفّف وصول الاحتياجات الأساسية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة. وتثبت ضراوة ودموية وقسوة الهجوم الذي تشنه إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة، اليوم، طبيعة العدو الذي يحتل فلسطين، والمتشبع بالنزعة الأيديولوجية الصهيونية، التي لا تبالي بحياة المدنيين، في سبيل تحقيق أهداف الدولة المحتلة.

ليست النزعة الأيديولوجية الصهيونية وحدها من يحكم طبيعة ذلك الهجوم وحدوده على غزة بل أيضاً تاريخ العلاقة التي ربطت ذلك المحتل بتلك المدينة على مر عمر العلاقة بينهما، ما يمكن أن يفسر أو يستشرف غايات حكومة الحرب الإسرائيلية من مواصلة ذلك العدوان، اليوم. في المقابل، تصدت ((كتائب القسام))، الذراع العسكرية لحركة حماس، و))سرايا القدس))، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، على وجه الخصوص، وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى لصد ذلك الهجوم والغزو الإسرائيلي المبرمج لمدينتهم، بعزيمة وتصميم وإيمان، في ظل وجود فجوة ضخمة بين الطرفين من حيث الإمكانيات العتادية والعددية والتقنية، بمستوى قتالي واستبسالي خلق حالة من الذهول للمتابعين العسكريين، بمن فيهم إسرائيليون. كيف يمكن تفسير هجوم إسرائيل، اليوم، على غزة في ظل الاعتبارات الأيديولوجية الصهيونية التي تحكمها؟ وما هو مستقبل حالة الاشتباك بين إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال والفلسطينيين القابعين تحت سلطة ذلك الاحتلال منذ عقود طويلة، في ظل معطيات معادلات القوى الإقليمية والدولية القائمة على الأرض، اليوم؟.



تشكلت إسرائيل في الأساس ضمن مقاربة أيديولوجية، وضعتها الحركة الصهيونية، التي نشأت في الغرب الأوروبي، منذ نهاية القرن التاسع عشر، وعملت على ترسيخها بعد ذلك. وتبنت الحركة الصهيونية، رغم علمانية مؤسسيها، رؤية دينية يهودية لصقل تلك المقاربة الأيديولوجية وتبريرها، واختارت من تلك الديانة بعض الشواهد والمبادئ، لجعلها قواعد راسخة في تلك الأيديولوجيا، وتجنبت واستبعدت أخرى، بما انسجم مع أهدافها الأساسية باستعمار أرض فلسطين، في قلب المنطقة العربية. إن ذلك يفسر الطابع الغربي لنظام الحكم في إسرائيل منذ بداية نشأتها بعد حرب العام ١٩٤٨، بعد سيطرتها على ٧٨% من أرض فلسطين التاريخية وإقامة تلك الدولة عليها. لم تغفل قيادات الحركة الصهيونية في ذلك الوقت الاهتمام بالجانب الديني، رغم علمانيتهم، لأنه شكل أساس مقاربتهم السياسية، لكنه لم يأخذ طابعاً سياسياً. بعد حرب العام ١٩٦٧، زاد تركيز دولة الاحتلال على تسييس الاعتبار الديني في إسرائيل، لانسجامه مع تحقيق أهداف الصهيونية في ظل الاعتبارات السياسية الجديدة. فظهر الاستيطان في الضفة الغربية، التي أطلق عليها الاحتلال ((يهودا والسامرة)) ترسيخاً لاعتبارات دينية، وركز على ذلك الذي يقوم على أساس ديني، من ضمن اعتبارات أخرى. فبدأ بروز دور رجال الدين في عمليات الاستيطان، كما دشنت سياسة اللجوء للعنف لتحقيقها بغطاء رسمي، في ظل تعقيدات بلوغ الهدف في أرض لم يتمكن الاحتلال من تهجير معظم سكانها، كما كان الوضع في العام ١٩٤٨.

ظهرت الأحزاب اليمينية المنافسة لتلك اليسارية، فصعد حزب ((الليكود)) اليميني في العام ١٩٧٧ إلى سدة الحكم، الذي تغول في تحقيق سياسة الاستيطان، وبات منافساً شرساً لحزب العمل الرئيس في الفترة السابقة. بعد توقيع اتفاق أوسلو في العام ١٩٩٣، الذي جاء لتحقيق حل الدولتين، بمبادرة من حكومة العمل اليسارية، التي لم تتوقف عن ممارسة سياسة الاستيطان أيضاً، تصاعدت مكانة الأحزاب اليمينية وتعددت، وباتت تتنافس وحدها في الساحة السياسية بعد أن غابت الأحزاب اليسارية تقريباً عن المشهد. سيطر حزب ((الليكود)) على مقاليد القيادة في البلاد خلال معظم فترات الحكم التالية على توقيع اتفاق أوسلو، بمساعدة الأحزاب الدينية، التي تسيس دورها، بعد أن أصبح الاستيطان سياسة رسمية معلنة وثابتة، في سبيل تحقيق الهدف الصهيوني بالسيطرة على الأرض. واليوم، وفي تطور طبيعي، وصل حزب ((الليكود)) الأشد يمينية في البلاد إلى السلطة، ليس فقط بمساعدة الأحزاب الدينية بل أيضاً اليمينية المتطرفة. وتوجه اهتمام هذه الحكومة إلى تطبيق سياسة الضم والتهويد لأراضي الضفة الغربية، وتسليح المستوطنين، وتحييد الوجود السياسي للفلسطينيين، في سبيل الانتقال للمرحلة التالية من الخطة الصهيونية، في مشهد لم يعد خافياً على أحد.



لم يخرج هجوم حركة حماس على منطقة غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي عن التطورات سابقة الذكر، وبعد عشرة أشهر من وصول حكومة نتنياهو الأخيرة إلى الحكم. ورغم تخطي العدوان الإسرائيلي على غزة، بشكل صارخ وصادم، جميع حدود الدموية والإجرام الذي نشهده في العصر الحالي، إلا أنه يأتي في ظل منظومة أيديولوجية صهيونية فسرها نتنياهو على أنه يأتي في سياق ((حرب الاستقلال المستمرة))، أي تلك التي بدأت في العام ١٩٤٧، وخلقت نكبة تهجير لحوالى مليون فلسطيني، والاستيلاء على أراضيهم، ما سمح بإقامة إسرائيل فوق تلك الأراضي. يأتي ذلك العدوان الإسرائيلي على غزة أيضاً بعد تخلي نتنياهو عن مقاربته السياسية التي تبناها صراحة بعد الانقسام الفلسطيني في العام ٢٠٠٧، والتي تقوم على عدم تقويض حكم حركة حماس في غزة، ودعم حالة الانقسام واستمرار الصراع والتنافس السياسي الفلسطيني بين غزة والضفة، لتحييد إمكانية إحياء العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين أمام المجتمع الدولي. واعتقدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بعد ذلك أن إخضاع قطاع غزة لحصار خانق ولهجمات عسكرية رادعة متكررة من شأنها أن تضمن تحييد أي خطر حقيقي يأتي من غزة.

وطالما اعتبرت غزة الشوكة المؤذية في عنق الاحتلال، فتمنى إسحق رابين أن يبتلعها البحر. خلال عهد الانتداب البريطاني، الذي لم يكتف بالتغاضي عن عمليات الاستيطان الصهيوني على السهل الساحلي لفلسطين، بل سهل ذلك، قاوم الغزيون تحديدا تلك المحاولات الاستيطانية، من خلال آليتين متكاملتين ناجحتين، منعت وجود الاستيطان الصهيوني في القطاع. بدأ ذلك من خلال مقاطعة الغزيين للمستوطنين الذين تواجدوا فوق أراضي القطاع، وواصلوا شن الهجمات عليهم، ما اضطر قوات الانتداب البريطاني للتدخل وإجلائهم في النهاية. وتركزت الآلية الثانية في البناء الفلسطيني على السهل الساحلي للقطاع، إذ تبنى فهمي الحسيني رئيس بلدية غزة في ذلك الوقت مشروعا لبناء غزة الجديدة على شاطئ البحر، فوزع الأراضي القريبة من الساحل على سكان غزة، وفتح شارع عمر المختار وشارع الوحدة، فعمرها وخلق حياة فوق تلك الكثبان الرملية، التي كانت مطمعاً للحركة الصهيونية، كباقي مناطق الساحل الفلسطيني.

بعد احتلال أجزاء كبيرة من قطاع غزة في العام ١٩٤٨، شكل الجزء غير المحتل من القطاع مركز المقاومة الفلسطينية، كما انطلقت حركة فتح الثورية منها في ذلك الوقت. وبعد احتلالها في العام ١٩٦٧، واصلت غزة دورها المقاوم، فاعتبر الاحتلال أن قواته تسيطر على القطاع في النهار، بينما تحكمه المقاومة في الليل. وبقيت غزة ملهمة للمقاومة، فانطلقت الانتفاضة الفلسطينية الأولى في العام ١٩٧٨ من حارات غزة. وخلال الانتفاضة الثانية التي انفجرت مع مطلع الألفية الحالية تشابكت السواعد الفلسطينية على جانبي الوطن المحتل في غزة والضفة، لتتصدى معاً لاعتداءات المحتل، في موقف وطني حازم، قوض جميع مساعي الاحتلال لبث الفرقة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد، بعد توقيع اتفاق أوسلو. وبعد الانقسام وسيطرة حركة حماس على غزة في العام ٢٠٠٧ بقي القطاع قوة الردع الفلسطينية الأقوى في معادلة المواجهة مع الاحتلال في ظل عاملين، الأول ارتبط بتفكيك المستوطنات الإسرائيلية من القطاع وانسحاب المستوطنين منها بشكل كامل، وتعلق الثاني بإحكام السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الضفة الغربية. قد يفسر ذلك المحاولات والمساعي المتكررة لحكومات الاحتلال التي بدأت منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، لتهجير الغزيين من أرضهم، والذي جاء آخرها تلك التي نشهدها حالياً.

حطم الاعتداء الإسرائيلي الأخير على غزة والموقف الأميركي الداعم لإبادة الفلسطينيين، والغربي الصامت المنحاز والذي يكيل بمكيالين، والعربي العاجز عن حماية الفلسطينيين، آخر

معاقل الثقة بقدرة أي جهة أخرى غير فلسطينية على حل القضية الفلسطينية. وأثبتت صلابة قوات المقاومة الفلسطينية في غزة على الصمود مدى ضرورة التسلح بأيديولوجيا وطنية ودينية، لمواجهة تلك الأيديولوجيا الصهيونية التي تسعى لاجتثاث الوجود الفلسطيني من أساسه. وطالما سعت سلطات الاحتلال، بدعم أميركي غربي، وصل حد مساومة السلطة الفلسطينية بقطع المساعدات عنها، بالتدخل في المحتوى الوطني والديني التعليمي للفلسطينيين، بهدف بث ثقافة غير حقيقية عن السلام، رغم استمرار واقع الاحتلال. وفي النهاية، أمام جميع تلك الحقائق التي تكشف عن هول المؤامرة التي تحاك ضد مستقبل غزة ومقاومتها، بات واجباً وطنياً حدوث التحام فلسطيني فوري من قبل جميع ألوان الطيف الوطني، وتحييد جميع الخلافات والمصالح، لتشكيل جهة انتقالية، ذات مصداقية دولية ووطنية، للتفاوض فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق الأبرياء في غزة كأولوية، والانسحاب الكامل من غزة، والخروج باتفاق تبادل مشرف، يتناسب مع جميع التضحيات الفلسطينية الجسام، وليكن ذلك مقدمة لترتيب البيت الفلسطيني سياسياً، للاستعداد للمرحلة القادمة.



