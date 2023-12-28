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الاستهلاكية المدنية تغلق أسواقها السبت المقبل لغايات الجرد السنوي

12/28/2023 7:17:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن توقف تقديم خدماتها للمواطنين في أسواقها كافة، السبت المقبل، للبدء بعملية الجرد السنوي.


وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم الخميس، إن عملية جرد الأسواق ستبدأ من صباح السبت المقبل على أن يتم إعادة فتح الأسواق أمام المواطنين وتقديم الخدمة لهم صباح يوم الاثنين 1/1/2024.

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