الاستهلاكية المدنية تغلق أسواقها السبت المقبل لغايات الجرد السنوي

الاستهلاكية المدنية تغلق أسواقها السبت المقبل لغايات الجرد السنوي
التاريخ
12/28/2023 7:17:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن توقف تقديم خدماتها للمواطنين في أسواقها كافة، السبت المقبل، للبدء بعملية الجرد السنوي.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم الخميس، إن عملية جرد الأسواق ستبدأ من صباح السبت المقبل على أن يتم إعادة فتح الأسواق أمام المواطنين وتقديم الخدمة لهم صباح يوم الاثنين 1/1/2024.
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