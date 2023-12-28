أمين عام وزارة الشباب يتفقد المرافق الشبابية والرياضية في مأدبا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفقد أمين عام وزارة الشباب، الدكتور حسين الجبور، عدداً من المرافق الشبابية والرياضية في محافظة مأدبا.



واطلع الجبور، يرافقه مساعد الأمين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية، الدكتور ياسين هليل، ومدير شباب مأدبا، نايف أبو رمان، على مركز شباب جرينة النموذجي، ومركز شابات مأدبا، والتقى بالعاملين في مديرية الشباب والمراكز الشبابية التابعة لها.



وأكد أن الوزارة تمضي نحو أتمتة خدماتها في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، وتطوير المراكز الشبابية كافة، من برامج تدريبية وبُنى تحتية وتمكين العاملين والشباب.



وفي مركز شباب مأدبا، أوعز الجبور بتجهيز قاعة الحاسوب وإجراء أعمال دهان المركز وصيانته.



كما شملت الزيارة مراكز شباب وشابات لب ومليح، والتقى الجبور خلالها محافظ مأدبا نايف الهدايات، وبحثا خلال اللقاء آليات النهوض بالقطاع الشبابي والرياضي في المحافظة.



واختتمت الزيارة بمدينة الأمير هاشم للشباب، حيث جال الجبور ومدير المدينة الدكتور إبراهيم الشخانبة في صالة الألعاب الرياضية والملاعب والنادي الصحي، واستمع إلى خططها المستقبلية وتجهيز مبنى النزل السياحي وأبرز الخدمات التي تقدمها لشباب وشابات المحافظة والمجتمع المحلي.