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سرعة الذراع تفاقم خطر الكسور في الشيخوخة

12/28/2023 7:17:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال بحث جديد إن الأصغر سناً يحركون الذراع بسرعة أكبر من نظرائهم الأكبر سناً عندما ينزلقون، ما يساعدهم على استعادة التوازن، ومنع السقوط والكسور.
وبحسب "نيو ساينتست"، ركز الباحث جوناثان لي كونفر وفريقه على السقوط الجانبي. حيث لا تستطيع أرجل الأشخاص التحرك بشكل جانبي بحرية مثل أذرعهم، لذا تلعب الأطراف العلوية دوراً أكثر أهمية في استعادة التوازن عند الانزلاق جانبياً.


ولفهم كيفية منع مثل هذه السقوط بشكل أفضل، شارك في التجربة 11 بمتوسط عُمر 72 عاماً، و11 شخصاً بمتوسط عُمر 25 عاماً، يتجولون فوق لوح زجاجي مثبت في ممشى بجامعة إلينوي في شيكاغو.


وتم جعلهم ينزلقون جانبياً من خلال الحركات على الممشى ومواد التشحيم على السطح.


وقام الباحثون بتحليل الحركة من خلال تركيب أجهزة مراقبة، وتصوير المشاركين من كل زاوية باستخدام 8 كاميرات.
وارتدى جميع المشاركين حزاماً خاصاً لضمان عدم سقوطهم وإيذاء أنفسهم.


ووجد الباحثون أنه عند تعرضهم لمخاطر الانزلاق، قام الأصغر سناً بتسريع أذرعهم بنسبة 36% في المتوسط أكثر من المشاركين الأكبر سناً.


وكان وقت رد فعل الأصغر سناَ عند الوصول إلى السرعة القصوى لحركات أذرعهم أسرع أيضاً بمقدار 310 مللي/ ثانية.


ودعت النتائج إلى تدريب كبار السن على تحريك أذرعهم بسرعة أكبر لتجنب الإصابات المرتبطة بالسقوط، خاصة أنها من أهم أسباب تزايد كسور العظام وإصابات المفاصل في الشيخوخة.

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