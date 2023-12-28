Thursday, 28 December 2023 04:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مانشستر سيتي يهزم إيفرتون ويرتقي للمركز الرابع

12/28/2023 7:17:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قلب نادي مانشستر سيتي تخلفه بهدف أمام مضيفه إيفرتون إلى فوز بنتيجة 3-1 في مباراة جمعتهما الأربعاء لحساب المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح جاك هاريسون باب التسجيل لإيفرتون بحلول الدقيقة 29 قبل أن يرد مان سيتي، حامل اللقب، بثلاثة أهداف من توقيع فيل فودين، جوليان ألفاريز "ضربة جزاء"، وبرناردو سيلفا في الدقائق 53، 64، و86 تواليا.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 37 نقطة وصعد إلى المركز الرابع في الدوري علما بأنه يملك في جعبته مباراة مؤجلة.


في المقابل تجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز الـ17.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN28122023000208011052ID1107665122

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث