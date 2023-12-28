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الأردن يحظر تصدير واعادة تصدير سلع أساسية

12/28/2023 7:17:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، اليوم الخميس منع تصدير وإعادة تصدير مجموعة من السلع.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها عبر حسابها الرسمي على منصة“إكس”، إن قرار المنع يشمل الأرز والسكر والزيوت النباتية (زيت الذرة، زيت عباد الشمس، وزيت النخيل، وزيت الصويا).
وأضافت أن مجلس الأمن الغذائي، كان أوصى الأحد الماضي، بمنع إعادة تصدير المواد الأساسية (الأرز والسكر والزيوت)، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن الناتجة عن الأزمة في البحر الأحمر.

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