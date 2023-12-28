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مدرب منتخب البرتغال يكشف عن مفاجأة بشأن موعد اعتزال رونالدو

12/28/2023 7:17:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المدير الفني لمنتخب البرتغال، الإسباني روبرتو مارتينيز، عن مفاجأة بشأن موعد اعتزال الهداف التاريخي للبرتغال كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي.
وقال مارتينيز في تصريحات نقلها موقع "goal" العالمي: "لقد تحدثت مع رونالدو عندما كان قريبا للغاية من الوصول إلى 200 مباراة دولية، وهو أمر لم يفعله أحد من قبل".
وأضاف: "قلت لرونالدو هل الوصول إلى 200 مباراة دولية أمر يثير اهتمامك أم لا؟... لكنه قال لي يهمني الوصول إلى 250 مباراة مع البرتغال".
وخاض رونالدو البالغ عمره 38 عاما، 205 مباريات دولية حتى الآن مع البرتغال، وإذا أراد الوصول إلى 250 مباراة دولية، فيتحتم عليه الاستمرار في حمل قميص منتخب بلاده حتى كأس العالم 2026.
وبالتالي فإن رونالدو قد يواصل اللعب مع منتخب البرتغال حتى بلوغه سن الـ41، علما بأن "الدون" صرح في أكثر من مناسبة بأنه سيواصل اللعب طالما جسده يسمح له لذلك.
يذكر أن رونالدو على وشك إنهاء عام 2023 كأفضل هداف في العالم برصيد 53 هدفا مع النصر ومنتخب البرتغال في كل البطولات.

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