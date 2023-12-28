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رابطة الدوري الإسباني تعاقب قائد ريال مدريد

12/28/2023 7:17:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاقبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم مدافع وقائد ريال مدريد ناتشو فيرنانديز في أعقاب طرده من لقاء فريقه ضد ديبورتيفو ألافيس في الجولة الماضية من الدوري.
وتحصل ناتشو على البطاقة الحمراء المباشرة بعد التحامه بشكل عنيف في الدقيقة 57 من المباراة بلاعب ألافيس، سامو أوموروديون، وأوضح حكم اللقاء دياز دي ميرا في تقريره أن التدخل على الكرة في هذه اللقطة "تم استخدام القوة المفرطة فيه".
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري الإسباني، إيقاف ناتشو لمدة مباراة واحدة.
وتنص القاعدة التي استندت إليها الرابطة في عقاب ناتشو بمباراة واحدة فقط رغم تعرضه للطرد المباشر أن "العنف الناجم عن لقطة ذات صلة بلقطة تنافسية ويسبب ضررا يستوجب الطرد المباشر، لكن طالما لم تحدث أي عواقب خطرة، فإن العقوبة تكون بحدها الأدنى".
وعموما تتفاوت فئات العقوبات في الحالات الشبيهة من مباراة واحدة إلى الإيقاف لمدة ثلاث مباريات.
وبذلك سيغيب ناتشو عن مباراة ريال مدريد المقبلة أمام ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.
ويعاني ريال مدريد حاليا من نقص في خط الدفاع، بسبب إصابة ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو

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