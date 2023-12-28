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انفجارات بعكا بعد اعتراض صاروخين أطلقا من جنوب لبنان

12/28/2023 7:17:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية صاروخين في سماء مدينة عكا القديمة أطلقا من جنوب لبنان، وسط دوي انفجارات.


فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيّرة أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

هذا وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شن هجوما استباقيا جنوب لبنان واستهدف بنية تحتية لحزب الله، في حين لم يعلق الحزب أو يرد على القصف حتى الآن.

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