انفجارات بعكا بعد اعتراض صاروخين أطلقا من جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية صاروخين في سماء مدينة عكا القديمة أطلقا من جنوب لبنان، وسط دوي انفجارات.
فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيّرة أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.
هذا وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شن هجوما استباقيا جنوب لبنان واستهدف بنية تحتية لحزب الله، في حين لم يعلق الحزب أو يرد على القصف حتى الآن.
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