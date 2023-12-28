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منتخب اليابان يتلقى ضربة قوية قبل انطلاق بطولة كأس آسيا

12/28/2023 7:17:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يغيب النجم الياباني كاورو ميتوما عن الملاعب لنحو ستة أسابيع حسب ما أعلن مدربه في نادي برايتون، روبرتو دي زيربي، وذلك عشية مواجهة الفريق ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن شأن إصابة النجم الياباني أن تحرمه من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس آسيا التي تستضيفها قطر مطلع العام المقبل.
وقال دي زيربي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برايتون وتوتنهام المقررة غدا الخميس في المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي: "غدا سيكون لدينا أكثر أو أقل من 10 لاعبين مصابين، وربما ثمانية، لكن اللاعبين الآخرين سيغيبون لبعض الوقت".
وأضاف "ميتوما أحدهما. سيغيب ميتوما لستة أسابيع تقريبا".
وتنطلق بطولة كأس آسيا في قطر في 12 يناير المقبل وستلعب اليابان، الفائزة باللقب أربع مرات، في المجموعة الرابعة مع إندونيسيا والعراق وفيتنام.
وتبدأ اليابان مبارياتها ضد فيتنام في الدوحة في 14 يناير.

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