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الشناوي يكشف موقفه من المشاركة مع الأهلي في نهائي السوبر المصري

12/28/2023 7:17:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فتح حارس مرمى نادي الأهلي، محمد الشناوي، الباب أمام احتمال مشاركته في نهائي السوبر المصري أمام مودرن فيوتشر اليوم الخميس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا 1-0، في حين فاز فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح (14-13) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
وأصيب الشناوي في الدقيقة 36 من مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا وترك مكانه للبديل مصطفى شوبير.
وكشف طبيب الأهلي أن الشناوي يعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية ويخوض برنامجا تأهيليا.
وقال الشناوي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة الأهلي وفيوتشر: "أنا بحالة جيدة الحمد لله. أمامنا 24 ساعة وقرار مشاركتي (في نهائي كأس السوبر المصري) في يد مدرب الفريق مارسيل كولر".
وتابع: "نحن مجموعة واحدة من يشارك ندعمه والأهم مصلحة النادي والعودة باللقب. كل اللاعبين يدعمون بعضهم البعض".
وأوضح الحارس الدولي المصري: "مواجهة فيوتشر تأتي بعد ضغط كبير، لكننا نخوض مباراة نهائية ونعرف أهمية وقيمتها".
ويمني الأهلي النفس بإحراز اللقب الـ14 في مسابقة كأس السوبر المصري بينما يبحث لاعبو فيوتشر وجهازهم الفني عن تحقيق اللقب الأول في تاريخ النادي.

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