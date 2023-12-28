أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2777 طنا، منها 1783 طن خضار، و755 طن فواكه، و239 طن ورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، البصل الناشف 25- 45، البطاطا 25- 40، البندورة 10- 20، الجزر 40 - 55، الخيار 40 - 60، الزهرة 15- 25، الليمون 35 - 50، والموز البلدي بين 50 - 75 قرشا.