أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2777 طنا، منها 1783 طن خضار، و755 طن فواكه، و239 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، البصل الناشف 25- 45، البطاطا 25- 40، البندورة 10- 20، الجزر 40 - 55، الخيار 40 - 60، الزهرة 15- 25، الليمون 35 - 50، والموز البلدي بين 50 - 75 قرشا.
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