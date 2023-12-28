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كاساس يعلن عن القائمة النهائية لمنتخب العراق في كأس آسيا

12/28/2023 7:17:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مدرب منتخب العراق لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس، قائمة منتخب "أسود الرافدين" للمشاركة في بطولة كأس آسيا المقررة في قطر من 12 يناير إلى العاشر من فبراير المقبلين.
وضمت القائمة 26 لاعبا وهم كالآتي:
للحراسة: أحمد باسل، جلال حسن وفهد طالب.
للدفاع: ريبين سولاقا، فرانس بطرس، سعد ناطق، علي عدنان، حسين علي، ألان محيي الدين، يوسف الامين، دانيلو السعيد، أحمد علي، أمجد عطوان، وأمير العماري.


للوسط: علي جاسم، منتظر ماجد، أسامة الرشيد، زيدان إقبال، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي وزيد تحسين.


للهجوم: مهند علي، علي الحمادي، إبراهيم بايش، باشر رسن وأيمن حسين.
وأوقعت قرعة البطولة المنتخب العراقي ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام وإندونيسيا واليابان.

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