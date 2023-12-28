الكويت ترصد متحور كورونا الجديد ومصر تسجل إصابتين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1، من خلال التحاليل المعملية، وحالتهما الصحية مستقرة، ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث أن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.وأكدت الوزارة، في منشور عبر صفحتها بموقع "فيس بوك"، متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر ، مشيرة إلى أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.



ودعت الوزارة إلى التطهير المستمر للأيدي والأسطح، وعدم خروج المصابين من المنزل، وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج، والتهوية الجيدة، وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية، وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.



وفي الكويت، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، رصد متحور فيروس كورونا الجديد "JN1." في البلاد.



وقال المتحدث، إن فرق الفحص الجيني في الوزارة تستمر بعملها في رصد الأنماط السائدة أو المتحورات سواء لفيروس كورونا و غيره من الفيروسات.



وأضاف أن رصد مثل هذه التحورات أمراً متوقعاً و لا يدعو للقلق، وأن الوضع الصحي مستقر وليس هناك إجراءات وقائية غير اعتيادية في الوقت الراهن.



وأكد أهمية ارتداء الطواقم الطبية والطبية المساعدة العاملة في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية الكمامات أثناء فترة الدوام، مع ضرورة المحافظة على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون والمطهرات واستكمال التطعيمات التنفسية الموسمية وخاصة النسخة المحدثة من لقاح كوفيد ولقاح الانفلونزا.

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