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آلاف الإسرائيليين يشاركون بمسيرة للإفراج عن الأسرى بغزة

12/28/2023 7:17:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك آلاف الإسرائيليين في مسيرة تتجه إلى مقر الحكومة بالقدس للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المحتجزين بغزة.

وجاءت هذه المسيرة في ظل تزايد الانتقادات الداخلية لتعامل الحكومة الإسرائيلية مع ملف الأسرى، خاصة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن قتل أسرى بطريق الخطأ في غزة.


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