آلاف الإسرائيليين يشاركون بمسيرة للإفراج عن الأسرى بغزة

آلاف الإسرائيليين يشاركون بمسيرة للإفراج عن الأسرى بغزة
التاريخ
12/28/2023 7:17:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شارك آلاف الإسرائيليين في مسيرة تتجه إلى مقر الحكومة بالقدس للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المحتجزين بغزة.
وجاءت هذه المسيرة في ظل تزايد الانتقادات الداخلية لتعامل الحكومة الإسرائيلية مع ملف الأسرى، خاصة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن قتل أسرى بطريق الخطأ في غزة.
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