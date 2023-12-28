القائد العام لقوة دفاع البحرين يتفقد إحدى وحدات قوة دفاع البحرين‎‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تفقد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم إحدى وحدات قوة دفاع البحرين ، للاطلاع على الجاهزية القتالية والاستعدادات الإدارية ومراحل سير العمل بتلك الوحدة.

وأعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين عن تقديره لدور وأداء كافة رجال قوة دفاع البحرين في تنفيذ واجباتهم الوطنية على أكمل وجه في المسيرة العسكرية المباركة التي تشهدها قوة دفاع البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء.

مثمناً جهود رجال قوة دفاع البحرين الذين يسعون دائماً إلى بذل كل ما في وسعهم باكتسابهم العلوم الحديثة والمعاصرة في المجال العسكري والارتقاء بتنفيذ برامج الإعداد والتدريب، مشيداً بما يحققونه من إنجازات مشرفة تبعث على الفخر والاعتزاز، داعياً معاليه لكافة منتسبي قوة دفاع البحرين بدوام التوفيق والسداد في تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم.