القائد العام لقوة دفاع البحرين يتفقد إحدى وحدات قوة دفاع البحرين‎‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تفقد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم إحدى وحدات قوة دفاع البحرين ، للاطلاع على الجاهزية القتالية والاستعدادات الإدارية ومراحل سير العمل بتلك الوحدة.
وأعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين عن تقديره لدور وأداء كافة رجال قوة دفاع البحرين في تنفيذ واجباتهم الوطنية على أكمل وجه في المسيرة العسكرية المباركة التي تشهدها قوة دفاع البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء.
مثمناً جهود رجال قوة دفاع البحرين الذين يسعون دائماً إلى بذل كل ما في وسعهم باكتسابهم العلوم الحديثة والمعاصرة في المجال العسكري والارتقاء بتنفيذ برامج الإعداد والتدريب، مشيداً بما يحققونه من إنجازات مشرفة تبعث على الفخر والاعتزاز، داعياً معاليه لكافة منتسبي قوة دفاع البحرين بدوام التوفيق والسداد في تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم.
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