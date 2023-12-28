رئيس هيئة الأركان يحضر حفل تخريج عدد من الدورات المتخصصة للضباط‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حضر الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان حفل تخريج عدد من الدورات المتخصصة للضباط بإحدى وحدات قوة دفاع البحرين، وذلك صباح اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023م.
بدأ الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم، بعدها أُلقيت كلمة بهذه المناسبة، ثم قُدم إيجاز عن مراحل التدريب وما اشتملت عليه الدورات من مواد علمية وتطبيقات عملية.
وفي ختام الحفل تفضل رئيس هيئة الأركان بتسليم الشهادات على خريجي الدورات والتي شارك فيها عدد من ضباط القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والجوائز التقديرية على المتفوقين، وهنأهم على المستوى الطيب الذي ظهروا به.
حضر حفل التخريج عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
MENAFN28122023000055011008ID1107665084
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.