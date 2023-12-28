رئيس هيئة الأركان يحضر حفل تخريج عدد من الدورات المتخصصة للضباط‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) حضر الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان حفل تخريج عدد من الدورات المتخصصة للضباط بإحدى وحدات قوة دفاع البحرين، وذلك صباح اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023م.

بدأ الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم، بعدها أُلقيت كلمة بهذه المناسبة، ثم قُدم إيجاز عن مراحل التدريب وما اشتملت عليه الدورات من مواد علمية وتطبيقات عملية.

وفي ختام الحفل تفضل رئيس هيئة الأركان بتسليم الشهادات على خريجي الدورات والتي شارك فيها عدد من ضباط القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والجوائز التقديرية على المتفوقين، وهنأهم على المستوى الطيب الذي ظهروا به.

حضر حفل التخريج عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.