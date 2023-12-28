تخريج إحدى الدورات المتخصصة للضباط بقوة دفاع البحرين

تخريج إحدى الدورات المتخصصة للضباط بقوة دفاع البحرين
التاريخ
12/28/2023 7:12:06 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقيم بقوة دفاع البحرين صباح اليوم تخريج إحدى الدورات المتخصصة للضباط بحضور اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، وقام مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات بتسليم الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين.
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