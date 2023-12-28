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تخريج إحدى الدورات المتخصصة للضباط بقوة دفاع البحرين

12/28/2023 7:12:06 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقيم بقوة دفاع البحرين صباح اليوم تخريج إحدى الدورات المتخصصة للضباط بحضور اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، وقام مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات بتسليم الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين.

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