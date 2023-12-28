محبتكم ستنقذني من الموت...

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يقول‭ ‬الفنان‭: ‬أنا‭ ‬منزوي‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬في‭ ‬بيتي‭ ‬وحيدا،‭ ‬حزينا‭ ‬ومكتئبا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خفت‭ ‬الاتصالات‭ ‬والرغبات‭ ‬لمشاركتي‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬والأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬الجميع‭ ‬يركض‭ ‬وراء‭ ‬وجودي‭ ‬وتصريحاتي،‭ ‬أصبحت‭ ‬أشعر‭ ‬وكأن‭ ‬الناس‭ ‬تنتظر‭ ‬لحظة‭ ‬موتي‭ ‬لكي‭ ‬يعبروا‭ ‬عن‭ ‬مشاعرهم‭ ‬وحبهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لي‭ ‬ولأعمالي‭ ‬لدرجة‭ ‬أنني‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬اكتئاب‭ ‬بشعة،‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أحتاج‭ ‬إليه‭ ‬حاليا‭ ‬أن‭ ‬أشعر‭ ‬بحب‭ ‬الناس‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لفني،‭ ‬وأنا‭ ‬متأكد‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيمدني‭ ‬بطاقة‭ ‬قوية‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬الحياة‭ ‬ويخرجني‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬الاكتئاب‭ ‬الذي‭ ‬أوصلني‭ ‬إلى‭ ‬إدمان‭ ‬الكحول‭ ‬والأكل‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬وزني‭ ‬وأصبحت‭ ‬بوزن‭ ‬الفيل‭. ‬وأضاف‭ ‬ذلك‭ ‬الفنان‭ ‬الكبير‭ ‬بكل‭ ‬حسرة‭: ‬أرجوكم‭ ‬لو‭ ‬فعلا‭ ‬تحبوني‭ ‬أنقذوني‭ ‬من‭ ‬نفسي‭. ‬

سؤال‭ ‬كنت‭ ‬ومازلت‭ ‬أكرره‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬بعيد‭ ‬لماذا‭ ‬نكرمهم‭ ‬أمواتا‭ ‬لا‭ ‬أحياء؟‭ ‬

لماذا‭ ‬ننساهم‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬إلينا‭ ‬ونتذكرهم‭ ‬ونترحم‭ ‬عليهم‭ ‬أمواتا؟‭ ‬

كما‭ ‬قالت‭ ‬إحدى‭ ‬الفنانات‭ ‬الأجنبيات‭ ‬كلاما‭ ‬مؤثرا‭: ‬لا‭ ‬أحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تقطعوا‭ ‬التذاكر‭ ‬لتتواجدوا‭ ‬في‭ ‬عزائي،‭ ‬ولا‭ ‬أحتاج‭ ‬لورودكم‭ ‬على‭ ‬قبري‭ ‬بل‭ ‬أحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أرى‭ ‬وأسمع‭ ‬حبكم‭ ‬الآن‭ ‬وأنا‭ ‬بصحتي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬أمرض‭ ‬وأموت‭.‬

أما‭ ‬إحدى‭ ‬الفنانات‭ ‬العربيات‭ ‬المشهورات‭ ‬جدا‭ ‬قالت‭ ‬بحسرة‭ ‬كبيرة‭: ‬الزمن‭ ‬أخذ‭ ‬جمالي،‭ ‬والفن‭ ‬أخذ‭ ‬عمري،‭ ‬وأنا‭ ‬الآن‭ ‬وحيدة‭ ‬لست‭ ‬نادمة‭ ‬على‭ ‬مشواري‭ ‬واختياراتي‭ ‬ولكنني‭ ‬أدمنت‭ ‬عمليات‭ ‬التجميل‭ ‬لأنني‭ ‬مازلت‭ ‬محتاجة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أشعر‭ ‬وأسمع‭ ‬حب‭ ‬الناس‭ ‬فهو‭ ‬الوقود‭ ‬الذي‭ ‬يمدني‭ ‬بطاقة‭ ‬الاستمرار‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انتقلت‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬فنيا‭ ‬إلى‭ ‬الصف‭ ‬العاشر‭ ‬وأقسم‭ ‬بأنني‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬احتاج‭ ‬إليه‭ ‬هو‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬الحب‭ ‬والتقدير‭ ‬فقط‭ ‬لا‭ ‬غير‭.‬