فيديو - الأمن العام ينشر مشاهد من العمليّة الأمنيّة الموسعة في الرويشد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت مديرية الأمن العام مشاهد العمليّة الأمنيّة الموسعة التي نفذتها في لواء الرويشد أمس الأربعاء.
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أكد أنَّ العمليّة الأمنيّة التي تأتي في سياق الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للتصدي لعصابات المخدرات، اشتملت على عمليات بحث وتفتيش ومداهمات، ونتج عنها إلقاء القبض على 33 شخصاً من المطلوبين والمشبوهين بقضايا تهريب المواد المخدرة والاتجار بها، منهم اربعة من المطلوبين الخطرين والرئيسين ممن يرتبطون بعصابات إقليمية تنشط عبر الحدود لتهريب المخدرات والسلاح.
وأضاف أن القوة الأمنية المشاركة بالواجب ضبطت كمّيات من المواد المخدرة ( حبوب مخدرة وكريستال ) ، و30 سلاحاً نارياً منها ما هو أوتوماتيكي وبعيد المدى وكمّيات كبيرة من الذخائر، فضلاً عن طائرة مسيّرة تُستخدم في عمليات التهريب، وأجهزة اتّصال ومناظير ولوحات مركبات مزوّرة، ومركبات تستخدم في عمليات تهريب المخدرات ونقلها.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ مديرية الأمن العام مستمرة في جهودها المتواصلة لأداء واجباتها بتنسيق وتعاون مع القوات المسلّحة– الجيش العربي، والأجهزة الأمنيّة ، لملاحقة المجرمين من تجّار الموت والمخدرات الذين يستهدفون أمن الأردنيين.
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