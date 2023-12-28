أونروا: أمر الإخلاء الإسرائيلي لوسط غزة يتسبب بتهجير قسري

MENAFN - Al Wakeel News)قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أمر الإخلاء الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية لوسط غزة يتسبب في تهجير قسري متواصل.



وأكدت أن أكثر من 150 ألف شخص، من الأطفال والنساء والمعوقين وكبار السن، ليس لديهم مكان يذهبون إليه.



وكانت سلطات الاحتلال أمرت قبل أيام بإخلاء مخيم المغازي والبريج وسط القطاع، فيما تواصل القصف الكثيف على "المناطق الآمنة" التي أمرت السكان بالنزوح إليها.

