أونروا: أمر الإخلاء الإسرائيلي لوسط غزة يتسبب بتهجير قسري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أمر الإخلاء الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية لوسط غزة يتسبب في تهجير قسري متواصل.
وأكدت أن أكثر من 150 ألف شخص، من الأطفال والنساء والمعوقين وكبار السن، ليس لديهم مكان يذهبون إليه.
وكانت سلطات الاحتلال أمرت قبل أيام بإخلاء مخيم المغازي والبريج وسط القطاع، فيما تواصل القصف الكثيف على "المناطق الآمنة" التي أمرت السكان بالنزوح إليها.
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