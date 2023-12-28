ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 105 بغزة

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 105 بغزة
التاريخ
12/28/2023 6:11:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن عدد الشهداء الصحفيين في القطاع ارتفع إلى 105 شهيدا، بعد استشهاد صحفيين اثنين اليوم بقصف الاحتلال على مدينة غزة.
ويستهدف الاحتلال الصحفيين والمصورين وعائلاتهم في قطاع غزة، فضلا عن قصفه المقرات الإعلامية العربية والأجنبية، في محاولات لإسكات صوت الحقيقة الذي يفضح ممارساته.
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