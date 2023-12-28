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التربية تنشر أسئلة امتحان التربية الإسلامية للتوجيهي

12/28/2023 6:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت وزارة التربية والتعليم نموذج أسئلة امتحان التربية الإسلامية للتوجيهي الدورة التكميلية بحسب رصد "الوكيل الإخباري" لكافة الفروع.


وتقديم للامتحان في أول يوم من الدورة التكميلية 24415 طالب وطالبة وفق وزارة التربية والتعليم.

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