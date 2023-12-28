التربية تنشر أسئلة امتحان التربية الإسلامية للتوجيهي

التربية تنشر أسئلة امتحان التربية الإسلامية للتوجيهي
التاريخ
12/28/2023 6:11:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت وزارة التربية والتعليم نموذج أسئلة امتحان التربية الإسلامية للتوجيهي الدورة التكميلية بحسب رصد "الوكيل الإخباري" لكافة الفروع.
وتقديم للامتحان في أول يوم من الدورة التكميلية 24415 طالب وطالبة وفق وزارة التربية والتعليم.
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