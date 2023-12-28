تنشيط السياحة تستضيف أطباء جزائريين ومختصين بالسياحة العلاجية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استضافت هيئة تنشيط السياحة، وفدا جزائريا يتضمن مجموعة أطباء اختصاص من مختلف التخصصات الطبية، ومختصين بالسياحة العلاجية، يأتي ذلك ضمن رحلة استطلاعية تهدف لتسويق السياحة العلاجية والاستشفائية بالمملكة، بالإضافة إلى تسويق سياحة الاستجمام.



وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، تضمنت الاستضافة زيارة بعض المستشفيات والمراكز الطبية، وكذلك المواقع السياحية الاستشفائية والاستجمامية مثل حمامات ماعين والبحر الميت، بالإضافة إلى بعض أهم المواقع السياحية كالبترا وجبل القلعة وغيرها من المواقع.



وأشارت الى هذه الاستضافة تأتي ضمن النشاطات الترويجية التي تقوم بها الهيئة في السوق الجزائري لتعزيز الفهم حول التفوق الطبي والاستشفائي في المملكة، بالإضافة إلى جاذبيتها السياحية في مجال الاستجمام، كونها وجهة مميزة للسياحة الطبية.