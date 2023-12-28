زلزال جديد يضرب تركيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وسائل إعلامية تركية أن زلزالا بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليوم الخميس، محافظة ملاطيا، شرقي الأناضول.
وحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، فقد تم تسجيل زلزال بقوة 4.6 درجة عند الساعة 12.34، وكان مركزه منطقة يسيليورت في ملاطيا.
وتحدد أن الزلزال كان على عمق 17.3 كيلومترا تحت الأرض. وأفيد بأنه لم تشهد أي حالة سلبية جراء الزلزال الذي شعر به سكان المقاطعات المحيطة أيضا.
MENAFN28122023000208011052ID1107664970
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.