زلزال جديد يضرب تركيا

MENAFN - Al Wakeel News)أفادت وسائل إعلامية تركية أن زلزالا بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليوم الخميس، محافظة ملاطيا، شرقي الأناضول.



وحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، فقد تم تسجيل زلزال بقوة 4.6 درجة عند الساعة 12.34، وكان مركزه منطقة يسيليورت في ملاطيا.



وتحدد أن الزلزال كان على عمق 17.3 كيلومترا تحت الأرض. وأفيد بأنه لم تشهد أي حالة سلبية جراء الزلزال الذي شعر به سكان المقاطعات المحيطة أيضا.

