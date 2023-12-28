التربية وهيئة الأسرى: اجتياز 462 من المعتقلين امتحان الثانوية العامة للعام 2023

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-أعلنت وزارة التربية والتعليم، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، اجتياز 462 من المعتقلين في معتقلات الاحتلال امتحان الثانوية العامة للعام 2023.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الأسرى المجتازين للامتحان توزعوا على ثمانية معتقلات، موضحةً أن بإمكان ذويهم تسلم الكشوف الخاصة بأبنائهم من مديريات التربية والتعليم التي سجلوا فيها اعتباراً من صباح الأحد المقبل الموافق 31/12/2023.

وعبرت الوزارة عن شكرها لهيئة شؤون الأسرى والمحررين على تعاونها في إنجاز هذا الملف، مباركةً للمعتقلين اجتياز هذا الامتحان في ظرف بالغ التعقيد، يواجهون فيه تضييقا غير مسبوق من إدارة سجون الاحتلال.

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