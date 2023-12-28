تشييع جثمان الشهيد عبد الكريم بديرات إلى مثواه الأخير في مخيم طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- شيعت جماهير شعبنا ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيد عبد الكريم إبراهيم بديرات (22 عاما)، الذي استُشهد مساء أمس الأربعاء، متأثرا بجروحه التي أصيب بها في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، بمسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة، وردد خلالها المشيعون التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في المخيمات في الضفة وقطاع غزة، وصولا إلى منزل ذويه في مخيم طولكرم، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم تمت الصلاة على جثمانه في مسجد السلام في المخيم قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.
وكان الشهيد بديرات قد أصيب بجروح في البطن بشظايا صاروخ أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي من طائرة مسيرة، ووُصفت حالته بالحرجة، وتم نقله إلى أحد مستشفيات نابلس، قبل أن يعلن استشهاده مساء أمس.
وبارتقاء الشهيد بديرات يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 58 شهيدا، منهم 21 من مخيم طولكرم.
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