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تشييع جثمان الشهيد عبد الكريم بديرات إلى مثواه الأخير في مخيم طولكرم

12/28/2023 6:10:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN- شيعت جماهير شعبنا ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيد عبد الكريم إبراهيم بديرات (22 عاما)، الذي استُشهد مساء أمس الأربعاء، متأثرا بجروحه التي أصيب بها في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، بمسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة، وردد خلالها المشيعون التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في المخيمات في الضفة وقطاع غزة، وصولا إلى منزل ذويه في مخيم طولكرم، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم تمت الصلاة على جثمانه في مسجد السلام في المخيم قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وكان الشهيد بديرات قد أصيب بجروح في البطن بشظايا صاروخ أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي من طائرة مسيرة، ووُصفت حالته بالحرجة، وتم نقله إلى أحد مستشفيات نابلس، قبل أن يعلن استشهاده مساء أمس.

وبارتقاء الشهيد بديرات يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 58 شهيدا، منهم 21 من مخيم طولكرم.

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