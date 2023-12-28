جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين
التاريخ
12/28/2023 6:05:36 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رداً على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها جلالته لأخيه خادم الحرمين الشريفين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود رحمه الله.
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