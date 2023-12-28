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الصحة المصرية تعلن تسجيل إصابتين بمتحور كورونا الجديد

12/28/2023 6:00:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية، وحالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث إن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

وأكدت الوزارة، في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، مشيرة إلى أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

ودعت الوزارة إلى التطهير المستمر للأيدي والأسطح، وعدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج، والتهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.


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