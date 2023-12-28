ثماني ألعاب تروي حكايات المشاركات في ملاعب عربية السيدات بدورتها السابعة

قالت نورة علي الشامسي، مديرة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات ان الدورة تقام تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت عنوان "لكل بطلة حكاية ترويها الملاعب" في الفترة من 2 حتى 12 فبراير تتميز عن غيرها من البطولات بتنوع ألعابها، حيث تتضمن ثماني ألعاب رياضية مختلفة، انطلاقاً من ألعاب القوى التي تشمل الوثب العالي والجري لمسافات مختلفة، وأنواع أخرى من الجري كالتتابع وقفز الحواجز وغيرها، إلى كرتي السلة والطائرة وتنس الطاولة، وألعاب الدفاع عن النفس المتمثلة بالكراتيه، وصولاً إلى المبارزة والرماية والقوس والسهم".

وأضافت: " إن البنية التحتية المتطورة لإمارة الشارقة، واهتمام مؤسساتها بالرياضة بشكل عام ورياضة المرأة بشكل خاص، عاملان أساسيان في نجاح تنظيم "عربية السيدات"، وفي تعريف الجمهور بأهمية الرياضة، ليس كممارسة بدنية فقط، بل كمحرك للتقدم الاجتماعي وتعزيز المساواة والتكافؤ في الفرص وتمكين المرأة بشكل خاص لتكون مساهمة في رفعة بلدها ومجتمعها في كافة المحافل والساحات".

فرصة فريدة للمشاركة

وتوجه إمارة الشارقة واللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات الدعوة لكافة الأندية والفرق النسائية في العالم العربي للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة للمشاركة في الحدث الرياضي الأبرز للسيدات من خلال التواصل مع اتحادات الأندية الرياضية المحلية الممثلة للألعاب الثماني في كل بلد، والتسجيل قبل نهاية ديسمبر الجاري، والمشاركة في خط سطور صفحة جديدة من الإنجازات وخلق إرث رياضي ملهم.



وتأتي استضافة الشارقة للنسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تأكيداً على التزام الإمارة بدعم ورعاية وتطوير الرياضة النسائية، وتشكّل البطولة خطوة مهمة نحو تحقيق التميز وتعزيز دور المرأة العربية في عالم الرياضة، وثقتها بتحقيق النجاح والإنجازات المشرّفة فلا خسارة في التنافس الرياضي، إلى جانب تكريمها والاحتفاء بجهودها وقدراتها المتميزة.





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