حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بإعادة تنظيم مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

وبحسب المرسوم الأميري ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي، وتتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والفني.

ونص المرسوم على أن يكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن تُنشئ فروعاً ومكاتباً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة أو خارجها.

وتهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:

1. دعم المرأة وتمكينها والارتقاء بواقعها ومستقبلها محلياً وعالمياً.

2. تعزيز قدرات المرأة وإمكانياتها اقتصادياً واجتماعياً.

كما نص المرسوم على يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للمؤسسة.

2. إطلاق المبادرات والبرامج والمشاريع المعنية بالارتقاء بالمرأة في المجالات كافة محلياً وعالمياً.

3. إدارة صندوق نماء بالتنسيق مع مؤسسة القلب الكبير.

4. المشاركة في الفعاليات المحلية والعالمية وإبراز دور المؤسسة في تمكين وتعزيز قدرات المرأة وإبراز دور المرأة الإماراتية.

5. التدريب والتأهيل وإعداد الدراسات والبحوث التشخيصية وبناء قواعد البيانات وتقديم الاستشارات في المجالات المتعلقة بأهداف واختصاصات المؤسسة.

6. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات.

7. الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الإداري والفني، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين في كل ما يتعلق بأعمال المؤسسة، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها.

8. أي اختصاصات أخرى تُكلف بها المؤسسة من حاكم الإمارة أو الرئيس.

ويتولى الرئيس على وجه الخصوص المهام والصلاحيات الآتية:

1. اعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للمؤسسة.

2. اعتماد النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للمؤسسة.

3. اعتماد تعيين الإدارة العليا في المؤسسة.

4. اعتماد الموازنة العامة للمؤسسة.

5. تفويض بعض من صلاحياته للإدارة العليا في المؤسسة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

6. اعتماد تشكيل اللجان العامة التابعة للمؤسسة.

كما نص المرسوم على أن يتولى إدارة المؤسسة مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى الصلاحيات الآتية:

1. اقتراح السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للمؤسسة والاشراف على تنفيذها وعرضها على الرئيس للاعتماد.

2. الإشراف على سير العمل في المؤسسة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم ومتابعة تنفيذها.

3. متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تصدر من الرئيس.

4. إصدار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة أو أية تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية بعد اعتمادها من الرئيس.

5. متابعة أداء المؤسسة ووضع الخطط التطويرية والتحسينية لتحقيق كفاءة الأداء.

6. رفع التقارير السنوية عن أداء المؤسسة مالياً وإدارياً للرئيس.

7. تمثيل المؤسسة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات واعتمادها.

8. الإشراف على الموازنة العامة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة وعرض الموازنة على الرئيس للاعتماد.

9. تمثيل المؤسسة في المؤتمرات واللقاءات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية.

10. اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة وعرضه على الرئيس للاعتماد.

11. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بعد موافقة الرئيس.

12. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

13. تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين.

14. أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى يكلّف بها من الرئيس.

كما نظم المرسوم عدداً من الجوانب القانونية للمؤسسة كالموارد المالية والإعفاء من الرسوم والأحكام الانتقالية والقرارات التنفيذية والنفاذ والنشر.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز