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لعب عيال يعيد التعاون بين منى زكي وكريم عبد العزيز

12/28/2023 5:28:52 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - في محادثة هاتفية حديثة مع الإعلامي سعيد جميل، كشف المخرج طارق العريان عن تفاصيل فيلمه الأخير لعب عيال. يمثل هذا المشروع اللقاء الذي طال انتظاره بين منى زكي وكريم عبد العزيز، اللذين لم يتعاونا في فيلم معًا لمدة 15 عامًا منذ عملهما السابق“ولاد العم”.

وأكد طارق العريان في شرحه للفيلم أن «لعب عيال» تدور حول الديناميكية بين الزوجين، مسلطاً الضوء على اللامبالاة التي يمكن أن تنشأ بعد 15 عاماً من الزواج. الفيلم بمثابة دعوة للأزواج لتقديم التضحيات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على علاقتهم. هذا العمل عبارة عن مزيج من الدراما والكوميديا الخفيفة.

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