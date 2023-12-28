لعب عيال يعيد التعاون بين منى زكي وكريم عبد العزيز

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - في محادثة هاتفية حديثة مع الإعلامي سعيد جميل، كشف المخرج طارق العريان عن تفاصيل فيلمه الأخير لعب عيال. يمثل هذا المشروع اللقاء الذي طال انتظاره بين منى زكي وكريم عبد العزيز، اللذين لم يتعاونا في فيلم معًا لمدة 15 عامًا منذ عملهما السابق“ولاد العم”.
وأكد طارق العريان في شرحه للفيلم أن «لعب عيال» تدور حول الديناميكية بين الزوجين، مسلطاً الضوء على اللامبالاة التي يمكن أن تنشأ بعد 15 عاماً من الزواج. الفيلم بمثابة دعوة للأزواج لتقديم التضحيات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على علاقتهم. هذا العمل عبارة عن مزيج من الدراما والكوميديا الخفيفة.
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