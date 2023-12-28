أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 356 ألفاً و670 جندياً

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 356 ألفا و670 جنديا، من بينهم 920 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس الأربعاء فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الخميس.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 5940 دبابة، منها 27 دبابة خلال أمس الأربعاء فقط، و11015 مركبة قتالية مدرعة و8391 نظام مدفعية و935 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و617 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 329 طائرة، و324 مروحية، و6503 طائرات مسيرة، و 1620 صاروخ كروز، و 23 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و 11180 من المركبات وخزانات الوقود، و 1247 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.





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