إسرائيل: سنعلن إدراج 5 مكاتب صرافة في الضفة الغربية ضمن المنظمات الإرهابية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن إسرائيل ستعلن إدراج خمسة مكاتب صرافة في الضفة الغربية ضمن المنظمات الإرهابية.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن القرار جاء نتيجة لتحويلات مالية مشتبه بها تتم لصالح حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.

وقالت الصحيفة " تم إلقاء القبض على 21 شخصا خلال الليل في الضفة الغربية لصلتهم بتحويل الأموال إلى منظمات إرهابية فلسطينية".

وجاءت الاعتقالات بعد تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية بجانب هيئة حظر تمويل الإرهاب وغسل الأموال والمكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل وهيئة الضرائب الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال عملية الاعتقالات في رام الله وجنين والخليل وطولكرم، صادرت القوات نحو 10 مليون شيكل (8ر2 مليون دولار) من تسعة فروع لشركات الصرافة الخمسة.

كما صادرات السلطات وثائق وهواتف وأجهزة تسجيل ومجموعة من الخزن.





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