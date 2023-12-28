تحذيرات من وقوع فيضانات في 48 منطقة في جمهورية التشيك

(MENAFN
- Al-Bayan)
صدرت تحذيرات من وقوع فيضانات في نحو 48 منطقة بجمهورية التشيك، صباح اليوم الخميس، مع استمرار إعلان أعلى مستوى من التأهب في أربعة مناطق على نهر إلبه.
وأفادت إذاعة "راديو براغ" التشيكية أن هناك 10 أماكن أعلنت مستوى إنذار منخفض للفيضانات، عند الساعة 05.00 بالتوقيت المحلي، وفقا للمعهد التشيكي للأرصاد الجوية والمائية.
كما صدرت تحذيرات من حدوث فيضانات حول نهري إلبه ومورافا، وأيضا حول المجرى السفلي لنهر فلتافا وأوهري.
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