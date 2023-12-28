تحذيرات من وقوع فيضانات في 48 منطقة في جمهورية التشيك

صدرت تحذيرات من وقوع فيضانات في نحو 48 منطقة بجمهورية التشيك، صباح اليوم الخميس، مع استمرار إعلان أعلى مستوى من التأهب في أربعة مناطق على نهر إلبه.

وأفادت إذاعة "راديو براغ" التشيكية أن هناك 10 أماكن أعلنت مستوى إنذار منخفض للفيضانات، عند الساعة 05.00 بالتوقيت المحلي، وفقا للمعهد التشيكي للأرصاد الجوية والمائية.

كما صدرت تحذيرات من حدوث فيضانات حول نهري إلبه ومورافا، وأيضا حول المجرى السفلي لنهر فلتافا وأوهري.





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