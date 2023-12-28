تسلا تستعد لإنتاج نسخة محدثة من السيارة موديل واي

قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا تستعد لإنتاج نسخة جديدة محدثة من سيارتها الفارهة موديل واي في مصنعها بمدينة شنغهاي الصينية، في الوقت الذي تطرح فيه الشركات الصينية المنافسة طرزاً جديدة بوتيرة متسارعة مع اشتداد التنافس بين الشركات في الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة الأمريكية تجري حالياً الاستعدادات في الصين لإنتاج النسخة الجديدة من السيارة موديل واي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)، على أن تبدأ الإنتاج التجاري للإصدار الجديد في منتصف العام المقبل.

وقالت المصادر إن نسخة 2024 من موديل واي ستحتوي على تغييرات داخلية وخارجية أشد وضوحاً من التغييرات التي شهدتها أحدث نسخ هذا الطراز والتي أطلقت في أكتوبر الماضي، وشهدت تصميماً جديداً لعجلة القيادة مع الإضاءة الدائرية.

وتابعت المصادر أن أول دفعة من النسخة الجديدة للسيارة موديل واي سيتم تصنيعها في المرحلة الثانية من مصنع تسلا في شنغهاي والتي ستتوقف عن العمل لمدة أسبوع تقريباً أثناء عطلة رأس السنة لإجراء تحديث جزئي لها. كما سيتم إدخال المزيد من التعديلات على خطوط الإنتاج قبل بدء التصنيع على نطاق واسع للنسخة الجديدة من السيارة.

في الوقت نفسه ارتفعت الطلبيات الصينية من شركة تسلا في نوفمبر فيما سعى العملاء للتقدم بطلبيات قبل رفع الشركة لأسعار سياراتها الكهربائية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت بيانات من رابطة سيارات الركاب الصينية أن إجمالي الطلبيات الصينية بلغ 65504 سيارات كهربائية، بزيادة 5 % من نوفمبر 2022.

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