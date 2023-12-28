تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 49 % إلى 578 دولاراً شهرياً

تعتزم تركيا زيادة الحد الأدنى للأجور في العام الجديد بنسبة 49 %، لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، قبل الانتخابات المحلية، في الوقت الذي يتجه فيه معدل التضخم لتجاوز مستوى 70 % في الشهور المقبلة.

وقال وداد إشيق هان وزير العمل التركي، في مؤتمر صحافي بأنقرة، إن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 17002 ليرة (578 دولاراً) شهرياً، بعد زيادته في العام الحالي بأكثر من 100 % على مرتين، ما أدى إلى تسريع وتيرة ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة العمالة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزير القول «أوفينا بوعدنا بعدم السماح بمعاناة عمالنا من التضخم».

وتترقب مؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرون قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، بحثاً عن مؤشرات على طبيعة السياسات الاقتصادية لتركيا، بعد تخليها عن السياسة النقدية غير التقليدية، في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لفترة حكم ثانية في مايو الماضي. ويحصل أكثر من ثلث العمال في تركيا على الحد الأدنى للأجور، في حين يعتبر هذا الحد الأدنى نقطة مرجعية في تحديد الأجور في تركيا بشكل عام.

وذكرت بلومبرغ أن الزيادة التي أعلنها وزير العمل، هي نفسها تقريباً التي حذرت منها بنوك أمريكية رئيسة، على أساس أنها ستعقد جهود البنك المركزي التركي في كبح جماح التضخم.

ويتوقع البنك المركزي التركي ارتفاع معدل التضخم بنهاية العام الحالي إلى 65 %، قبل أن يصل إلى ذروته، مسجلاً أكثر من 70 % في مايو المقبل، ليبدأ التراجع، وينهي العام المقبل عند مستوى 36 %. وأعاد البنك المركزي السياسة النقدية التركية إلى المسار التقليدي، بعد رفع سعر الفائدة إلى 5 أمثالها منذ يونيو الماضي، لتسجل 5. 42 %، ويشير إلى احتمال زيادتها مجدداً في الشهر المقبل.

وأعلن البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، ليصل إلى 42.5 %، على عمليات إعادة الشراء «الريبو» لأجل أسبوع.

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