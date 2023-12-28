الأسهم الأوروبية ترتفع.. واليابانية تتراجع مع ارتفاع الين

قادت شركات قطاعي التعدين والتأمين الأسهم الأوروبية نحو الارتفاع الخميس إذ بدت الأسواق مستعدة لختام العام بأداء قوي وسط آمال بأن تتمكن البنوك المركزية العالمية الكبرى من خفض تكاليف الاقتراض العام المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 خلال التداولات 0.3 بالمئة ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في 23 شهرا الذي سجله قبل أسبوعين.

وقاد المكاسب قطاع الموارد الأساسية الذي يضم أسهم شركات التعدين الكبرى في أوروبا إذ ارتفع 0.7 بالمئة مسجلاً مكاسب لليوم الثالث على التوالي، في حين صعد قطاع التأمين 0.5 بالمئة.

والمؤشر القياسي الأوروبي في سبيله لتحقيق مكاسب بنحو 13 بالمئة هذا العام الذي كان خلاله قطاعا التكنولوجيا والتجزئة من أفضل القطاعات أداء.

وشهدت الأسواق العالمية صعوداً منذ منتصف ديسمبر الجاري عندما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه قد ينظر في خفض أسعار الفائدة العام المقبل. لكن توقعات البنك المركزي الأوروبي كانت مختلفة.

ومن المتوقع أن تكون التداولات محدودة خلال الأيام القليلة المتبقية من العام الحالي.

ومن بين الأسهم الفردية، واصلت فيستاس ويند سيستمز مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي إذ ارتفعت 2.3 بالمئة بعد أن قالت شركة تصنيع توربينات الرياح الدنمركية إنها تلقت طلبية بقدرة 1089 ميجاوات في الولايات المتحدة.





اليابان

وأنهى المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية موجة صعود استمرت أربع جلسات مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، في حين أثر ارتفاع الين مقابل الدولار أيضا على معنويات السوق.

ونزل نيكاي 0.42 بالمئة إلى 33539.62 نقطة بعد قفزة أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.14 بالمئة إلى 2362.02 نقطة.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في تشيباجين لإدارة الأصول «تراجع المؤشر نيكاي مع قيام المستثمرين ببيع الأسهم بعد مكاسبه الحادة في الجلسة السابقة».

وتابع «كما لم يجد المستثمرون أسباباً لشراء الأسهم وسط ارتفاع الين مقابل الدولار».

وارتفع الين مقابل الدولار، ليقترب من أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 140.95 الذي لامسه في وقت سابق من هذا الشهر، إذ تكبدت العملة الأمريكية خسائر حادة مقابل العملات الرئيسية.

وتضر قوة الين بأسهم المصدرين لأنها تقلل من قيمة الأرباح الخارجية بالعملة اليابانية عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.

وخسر سهم فاست ريتيلينج مشغلة متاجر يونيكلو للملابس 0.73 بالمئة. ونزلت أسهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق وشركة صناعة معدات صنع الرقائق طوكيو إلكترون 2.22 بالمئة و0.6 بالمئة على التوالي.

وانخفض سهم تويوتا موتور 1.05 بالمئة، وهبطت شركات الشحن 3.44 في المئة وكانت الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو والبالغ عددها 33.

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