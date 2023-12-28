تجارة روسيا.. الأدنى مع أمريكا في 30 عاماً والأعلى على الإطلاق مع الصين

4.3 مليارات دولار التجارة مع أمريكا

200 مليار دولار التجارة مع الصين





تهاوت التجارة بين روسيا وأمريكا لأقل مستوى في 30 عاماً خلال 2023، في ظل تطبيق عقوبات اقتصادية غربية على موسكو.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، بلغ إجمالي حجم التجارة ما بين أمريكا وروسيا مستويات 4.38 مليارات دولار في أول 10 أشهر من العام الجاري، وهو ما يشكل تراجعاً بنحو 70% مقارنة بمستويات نفس الفترة من 2022.

وأدت العقوبات الأمريكية ضد موسكو بسبب حرب أوكرانيا إلى تراجع حاد في التجارة الثنائية بين البلدين، إذ يسعى الغرب إلى عزل روسيا اقتصادياً، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

وبعد تطبيق تلك العقوبات، تراجع فائض الحساب الجاري لروسيا 85% على مدار أول 7 أشهر من العام الجاري.

على الجانب الآخر، قفزت التجارة ما بين الصين وروسيا هذا العام إذ تجاوزت 200 مليار دولار في أول 11 شهراً من العام الجاري، إذ تتجه لأعلى مستوى على الإطلاق.

وأصبحت روسيا في الوقت الحالي أكبر مستورد للسيارات الصينية، بعدما تخارجت الشركات الغربية مثل Ford وGM وMercedes-Benz من موسكو.

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