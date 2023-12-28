127 شركة في أمريكا تتخلف عن سداد الديون خلال 2023.. وفيتش «تحذر» من الزيادة

حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من أن حالات التخلف عن السداد بين الشركات في أمريكا ومنطقة اليورو، سترتفع العام المقبل، إذ سيواصل تأثير تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية، التأثير في أداء الاقتصاد.

وكانت معدلات التخلف عن السداد بين مصدري سندات الشركات والديون الأمريكية، قد قفزت من 1.6 % إلى 3.04 %، على مدار فترة 12 شهراً منذ نهاية 2022، وذلك بالنسبة لقروض الرافعة المالية.

كما أن حالات التخلف عن السداد بلغت 127 حالة تخلف بين الشركات حتى أكتوبر، وهو مستوى أعلى 13 % فوق المتوسط خلال 5 سنوات.

وتشير تقديرات فيتش إلى أن معدلات التخلف عن السداد قد ترتفع إلى مستوى يتراوح ما بين 3.5 % و4 % بالنسبة للقروض ذات الرافعة المالية في 2024.

ووفقاً لوكالة التصنيف الائتماني، فإن الفدرالي الأمريكي سيسلك اتجاهاً أقل عمقاً مما تتوقعه الأسواق الأمريكية بشأن سياسته النقدية، إذ توقعت أن يخفض الفدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس العام المقبل.

كما ترى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة ستظل عائقاً بالنسبة للشركات خلال 2024.

وأضافت فيتش في تقريرها: يبدو أن مصدري السندات والقروض المجهدين يواجهون تحديات تشغيلية متزايدة، ويحققون تدفقات نقدية حرة منخفضة أو سلبية، أو لا يستطيعون زيادة الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لخفض أعباء الديون المرتفعة.

وتابع التقرير: وتعكس التوقعات للمعدلات المرتفعة لحالات التخلف عن السداد في 2024، الرياح المعاكسة بالنسبة للاقتصاد الكلي، بما في ذلك تأثير معدلات الفائدة المرتفعة، وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي في 2024، مقارنة بالعام الجاري.

وعلى الرغم من ذلك، لا تتوقع وكالة فيتش حدوث ركود اقتصادي في أمريكا العام المقبل.

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