أعداد الجنود الإسرائيليين الجرحى آخذة في الارتفاع .. تكلفة خفية للحرب على غزة

أمضى إيغور تودوران 12 ساعة فقط داخل قطاع غزة قبل أن يستهدف صاروخ دبابته، وهو ما أدى لتعرضه لإصابة غيرت مجرى حياته. "فهمت من وضع ساقي وأنا داخل الدبابة أني سأفقدها، لكن كان السؤال الملح بالنسبة لي: من أي جزء سيكون البتر؟"، حسبما يقول وهو على سرير بمستشفى يعالج فيه منذ إصابته الشهر الماضي.

تودوران، 27 عاما، جندي احتياطي تطوع للخدمة بعد هجوم السابع من أكتوبر/ الماضي على جنوب إسرائيل، والذي شنته حركة حماس وأدى إلى الحرب.

فقد تودوران ساقه اليمنى من أسفل وركه، لكنه يحاول الحفاظ على رباطة جأشه، ويقر بأن آماله في أن يصبح فنيا كهربائيا ربما "لم تعد ممكنة".

تودوران واحد من الجنود الإسرائيليين الجرحى الذين تتزايد أعدادهم، وهو شريحة كبيرة أخرى تعاني من صدمة عميقة في مجتمع إسرائيلي تكبد تكلفة خفية للحرب، وسيعاني منها بشكل حاد لسنوات قادمة.

نظرا لأعداد الجرحى الكبيرة، يشعر كثيرون بالقلق لأن الحكومة ربما ليست مستعدة لتلبية احتياجاتهم.

قال إيدان كليمان، الذي يرأس منظمة لرعاية المحاربين القدامى المعاقين والتي ترعى أكثر من 50 ألف جندي أصيبوا في الحرب الحالية وحروب سابقة، "لم يسبق لي أن رأيت نطاقا للقتال مثل هذا النطاق وكثافة مثل هذه الكثافة. يجب علينا إعادة تأهيل هؤلاء الجنود".

تؤكد وزارة الدفاع الإسرائيلية أن ما يقرب من 3000 جندي أصيبوا منذ هجوم السابع من أكتوبر، والذي أسفر أيضا عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، واحتجاز 240 رهينة.

أصيب قرابة 900 من هؤلاء الجنود منذ بدء إسرائيل هجومها البري أواخر أكتوبر، حيث اشتبك الجنود في قتال متلاحم مع مسلحي حماس. قتل أكثر من 160 جنديا منذ بدء العملية البرية.

يقول ياجيل ليفي، أستاذ العلاقات المدنية العسكرية في الجامعة الإسرائيلية المفتوحة، "أعداد الجرحى في تزايد. قد يكون هناك تأثير طويل المدى إذا شهدنا نسبة كبيرة من الجنود المعاقين الذين يجب على إسرائيل إعادة تأهيلهم، الأمر الذي قد يؤدي لآثار اقتصادية واجتماعية."

كما جلبت الحرب معاناة غير مسبوقة للفلسطينيين في قطاع غزة.

قتل أكثر من 21 ألف شخص، وأصيب ما يقرب من 55 ألفا، وأصبحت عمليات بتر الأطراف شائعة في مستشفيات غزة.

نزح معظم السكان من منازلهم بجميع أنحاء القطاع الساحلي الصغير.

لا يزال الإسرائيليون يدعمون الحرب إلى حد كبير، ويعتبرونها "معركة وجودية" تهدف لاستعادة الشعور المفقود بالأمن بسبب هجوم حماس.

لا تكاد وسائل الإعلام الإسرائيلية تغطي المصاعب التي يتحملها الفلسطينيون، ولا تكاد محنتهم تظهر في الخطاب العام الإسرائيلي.

وفي دولة تفرض الخدمة العسكرية على معظم اليهود، يعد مصير الجنود "موضوعا حساسا ومثيرا للعواطف".

تعلن أسماء الجنود القتلى في مقدمة نشرات الأخبار على مدار ساعة.

كما تنضم أعداد كبيرة من الغرباء لجنازاتهم من أجل إظهار التضامن، وتتلقى عائلاتهم دعما سخيا من الجيش.

لكن على الجانب التاريخي، تتلاشى محنة الجرحى على الرغم من الإشادة بهم كأبطال، ويأتون في المرتبة الثانية بعد قصص الجنود الذين قتلوا في المعارك.

وبعد خفوت الضجة المحيطة بقصص قتالهم، يُترك الجرحى ليواجهوا واقعا جديدا قد يكون مربكا وصعبا، ويشعر البعض بالوحدة.

لم يكن لأعداد الجرحى تأثير كبير على المشاعر العامة تجاه حروب إسرائيل مثلما حدث مع تزايد أعداد الجنود القتلى.

مع ذلك ستكون الأعداد الكبيرة والاستثنائية من الجرحى في هذه الحرب بمثابة تذكير واضح بالصراع لسنوات قادمة.

سلط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الضوء على تضحياتهم خلال زيارته للجنود الجرحى في مركز شيبا الطبي، أكبر مستشفى في إسرائيل، مؤخرا.

وقال لهم نتنياهو "أنتم أبطال حقيقيون".

وفي مركز شيبا الطبي، يتلقى العديد من الجنود والمدنيين الذين أصيبوا في الحرب العلاج.

يخرجون في بعض الأحيان لقضاء الوقت مع عائلاتهم في الهواء الطلق.

وضعت إدارة المستشفى زينة على أسرة الجنود الجرحى، ووضعوا العلم الإسرائيلي في كل مكان.

يرقد مصاب، فقد ساقه بعد تعرضه للهجوم في مهرجان نوفا للموسيقى في السابع من أكتوبر، تحت أشعة الشمس ووضع كرسيه المتحرك في مكان قريب.

عانقت مطربة البوب الإسرائيلية، ريتا، بعض الجنود الجرحى.

وفي هذه الأثناء، هبطت مروحية عسكرية تحمل المزيد من الجرحى في مكان قريب.

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها تعمل "بكامل طاقتها" لمساعدة الجرحى، وتعمل على تقليص الإجراءات الروتينية وتعيين موظفين للتعامل مع هذا التدفق.

فقد جوناثان بن حمو، 22 عاما، ساقه اليسرى من تحت الركبة بعد أن أصابت قذيفة صاروخية جرافة كان يقودها للمساعدة في تمهيد الطريق أمام القوات، ويتطلع إلى اليوم الذي يستطيع فيه استخدام طرف صناعي.

وقال بن حمو، الذي يستخدم كرسيا متحركا منذ الحادث، إنه يخطط لتحقيق هدفه المتمثل في حضور دورة للقادة العسكريين.

وأضاف "لا أخجل من الجرح. جرحت من أجل الوطن في حرب داخل غزة. انا فخور."

لكن كليمان، الذي أصيب في قطاع غزة أوائل تسعينات القرن الماضي، قال إنه يعتقد أن السلطات الإسرائيلية لا تدرك خطورة الوضع.

تعمل منظمة رعاية المحاربين القدامى المعاقين على تكثيف الجهود لمعالجة ما يشتبه في أنها ستكون "احتياجات هائلة" لكادر جديد من الجنود الجرحى.

وقال كليمان إن منظمته تضاعف قوتها العاملة ثلاث مرات، وتستعين بمعالجين وموظفين لمساعدة المحاربين القدامى الجرحى على التغلب على البيروقراطية، وتحديث مراكز إعادة التأهيل.

وأضاف أن عدد الجرحى من المرجح أن يصل إلى نحو عشرين ألفا بمجرد إدراج أولئك الذين سيتم تشخيص إصابتهم بـ "اضطراب ما بعد الصدمة."

وقال إنه في حال لم يتلق الجنود الجرحى الرعاية العقلية والجسدية التي يحتاجون إليها، ومن بينها تسهيل وصولهم إلى منازلهم أو سياراتهم، فقد يؤدي ذلك لإعاقة عمليات إعادة تأهيلهم أو حتى منع عودتهم إلى العمل.

تقول عيديت شافران جيتلمان، الباحثة البارزة في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، "هناك جرحى دمرت حياتهم. سيتعين عليهم أن يتأقلموا مع جروحهم طوال حياتهم."





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